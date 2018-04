Il Var a Russia 2018, Rosetti: "L'unico criterio con cui sceglieremo gli arbitri è la qualità"

17 aprile 2018

La grande novità del prossimo Mondiale sarà l'introduzione del Var nel massimo torneo per nazionali. Una svolta tecnologica che in Italia stiamo testando da inizio stagione sotto la responsabilità di Roberto Rosetti , che è anche il responsabile per la Fifa per Russia 2018. "L'unico criterio con cui sceglieremo chi andrà in Russia è la qualità - spiega l'ex arbitro a Premium Sport -. Molte nazioni vorrebbero introdurlo, ma serve un percorso lungo per preparare gli arbitri".

A Coverciano oggi è iniziato il raduno per i 36 arbitri e i 63 assistenti del Mondiale. Tutti a scuola di Var da Rizzoli e Rosetti: "Cos'è la simulazione di Var? Il nostro obiettivo - dice Rosetti - è quello di simulare a 360 gradi quello che succede in una control-room, in una sala dove il Var va a operare. Andiamo a fare una simulazione completa di quello che avviene nella sala con il Var. E' una riproduzione fedele di quello che accadrà nel match center di Mosca".



Un altro degli obiettivi è portare alla pari degli altri gli arbitri che provengono da Federazioni dove non c'è il Var: "Questo è il quinto seminario che facciamo in preparazione dei Mondiali - aggiunge Rosetti -. C'è stata un'istruzione ma anche una selezione importante per chi andrà in Russia. L'unico criterio per scegliere chi andrà in Russia è la qualità. Solo chi avrà la qualità necessaria andrà ai Mondiali. Ci sono dei Var con un'esperienza importante, come quelli italiani o tedeschi, oppure quelli che provengono dal Sudamerica, dove hanno inserito questo strumento in Coppa Libertadores. Ormai sono molte le Federazioni che hanno scelto di inserire la Var".