Il nuovo spot del Brasile: Ronaldo all'aeroporto come nel 1998

4 giugno 2018

Ce lo ricordiamo tutti: la musica di Sergio Mendes, "Mas que nada", Ronaldo, Romario, Roberto Carlos, Denilson, la nazionale brasiliana all'aeroporto. Una pubblicità che ha fatto epoca. I giocatori del Brasile che si scambiano prima dei passaggi, poi dei lanci, fanno dei numeri, tra le corsie dell'aeroporto, in pista, tra gli aerei. Una meraviglia, conclusa con quel tiro di Ronaldo... su un paletto. Era la vigilia di Francia '98. Ora, 20 anni dopo quello spot storico, Nike, sponsor tecnico del Brasile, ha presentato un nuovo video per lanciare l'avventura Mondiale della Seleçao in Russia. Ci sono notevoli cambiamenti, con l'inserimento di videogiochi, social network e non solo ma al centro dello spot spicca una chicca: Ronaldo, con la stessa maglietta blu del '98, e con addosso i chili presi nel tempo, che riprova lo stesso calcio in aeroporto.