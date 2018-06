Il Messico fa festa con alcolici e... escort: è scandalo Tricolor

5 giugno 2018

Trenta escort e tanto alcol. Insomma, quello che si definisce un festino: è lo scandalo che ha travolto il Messico a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. Secondo la rivista "TV Notas", dopo l'amichevole con la Scozia nello stadio Azteca (1-0 per il Messico il risultato finale), otto calciatori si sarebbero così "rilassati" a Città del Messico organizzando una festa privata in compagnia di una trentina di belle donne a pagamento. Il party sarebbe durato fino l'intera notte, in un via vai continuo di macchine e prostitute.



I nomi fatti dai media locali sono quelli di Memo Ochoa, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Jesus Gallardo, i fratelli Giovani e Jonathan Dos Santos, Raul Jiménez e Marco Fabían, tutti attualmente in Danimarca dove il 9 giugno prossimo il "Tricolor" giocherà l'ultima amichevole con i padroni di casa prima del debutto in Russia, il 17 giugno contro la Germania.