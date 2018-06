I Mondiali 2018 su Mediaset, tutte le 64 partite in diretta esclusiva: una copertura totale con la "tv aumentata"

7 giugno 2018

Sessantaquattro partite del Mondiale, tutte in diretta, tutte in chiaro e tutte in HD, a cui si aggiungono oltre mille ore di programmazione, 500 di live con quattro canali dedicati. Mediaset ha presentato a Cologno Monzese il proprio palinsesto per la rassegna di Russia 2018. "Questa è una giornata di festa - rivela l'ad e vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi - , sono contento perché si è già visto il nostro dna. Per noi è una grande responsabilità, facciamo tanto calcio, ma il Mondiale di calcio è una prima volta. Lo tratteremo come non si è mai visto, in modo spettacolare, allegro e brillante".

Dal Mundialito 1981 a Russia 2018. I Mondiali di calcio come non si sono mai visti: solo su Mediaset, per la prima volta in assoluto, verranno trasmesse senza canone e senza abbonamento tutte le 64 partite dell’evento sportivo più atteso del 2018. L’offerta mondiale di Mediaset sarà disponibile, oltre che in tv, anche in radio, sul web e in mobilità attraverso siti e app dedicati. Ogni match sarà fruibile, in ogni momento, su ogni piattaforma esistente. Inoltre, “Russia 2018” sarà visibile in diretta anche sulle reti spagnole del Gruppo Mediaset, primo e unico polo televisivo europeo di tv in chiaro. Per un mese, dal 14 giugno al 15 luglio 2018, Mediaset trasmetterà le sfide tra le nazionali più forti del pianeta, con i campioni più ammirati dai tifosi.



UN IMPEGNO PRODUTTIVO SENZA PRECEDENTI

- 1.000 ore complessive di produzione tra match, programmi, rubriche di approfondimento e studi pre e post gara, tra cui 500 ore in diretta;

- Il panoramico studio a Mosca nella Piazza Rossa e lo spazio Mediaset all’interno dell’International Broadcasting Center;

- 500 professionisti coinvolti: giornalisti, produttori e tecnici, tra cui oltre 130 in Russia, un cast stellare nei programmi di intrattenimento, un super team di talent capitanato da Javier Zanetti, Arrigo Sacchi, Ciro Ferrara e Paolo Rossi e una collaudata squadra di telecronisti guidata da Sandro Piccinini, Pierluigi Pardo e Massimo Callegari.



LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA E LA TV AUMENTATA

Le 64 partite dei Mondiali di calcio “Russia 2018” saranno trasmesse in diretta e in HD su Canale 5, Italia 1 e sul 20, il nuovo canale tematico Mediaset. Anche Mediaset Extra sarà accesa 24 ore su 24 sul Mondiale, con le dirette in simulcast di tutti i match, trasmissioni dedicate, dietro le quinte, speciali e approfondimenti. E c’è una grande novità. Con il Mondiale Mediaset, per la prima volta in Italia, debutterà una nuova esperienza di visione: la “tv aumentata”, una funzionalità che regalerà al telespettatore, usando semplicemente il telecomando, la possibilità di scegliere tra tantissimi contenuti extra. Senza mai uscire dalla diretta del match, saranno subito disponibili anche in tv i replay dei gol e delle azioni più belle o controverse. Oppure, attraverso la funzione Restart, si potrà vedere la partita dal fischio d’inizio, anche se già cominciata. Niente abbonamento, niente canone, niente parabole o decoder: basta un televisore di ultima generazione connesso a internet e un telecomando.