Germania, le regole di Löw per il ritiro

28 maggio 2018

La precisione tedesca è fuori discussione, anche quando si parla di calcio. A maggior ragione quando si parla di Mondiali. la Germania di Joachim Löw si presenterà in Russia da campione in carica e con un titolo da onorare e difendere. E dopo le polemiche suscitate dalla foto di Ozil e Gundogan assieme a Erdogan, ecco che il ct ha messo in chiaro le regole in vista del ritiro precisando cosa sarà consentito e cosa no.

La Germania preparerà il Mondiale ad Appiano e le regole stabilite dal ct valgono sia alla Pinetina che una volta arrivati in Russia. Partendo dalle foto, appunto, soprattutto dopo il clamore suscitato dallo scatto tra i due tedeschi e il presidente turco: massima attenzione verso qualunque pubblicazione sui social e divieto di postare foto dall'albergo o dagli spogliatoi. Veniamo al tasto dolente per eccellenza: incontrare mogli, fidanzate e figli sarà possibile ad Appiano per "rendere l'atmosfera più leggera anche se i ragazzi sono concentrati sul lavoro", come ha spiegato il direttore tecnico Bierhoff. Tutto ciò invece non sarà possibile una volta sbarcati in Russia: non è infatti previsto che i familiari viaggino con la squadra.



Per un divieto imposto, eccone però un altro su cui si può fare eccezione: un bicchiere di vino o birra prima di dormire? Perché no? Sarà consentito, con ovvia moderazione. Tolleranza zero invece verso le cosiddette talpe: i giocatori sanno che se dovessero uscire informazioni riservate allo spogliatoio rischierebbero grosso, anche si essere tagliati fuori.



"I ragazzi conoscono bene le nostre indicazioni di comportamento. Sanno quali sono le nostre ambizioni e quali i nostri compiti. Da solo nessuno può diventare campione del mondo, siamo tutti pezzi di un puzzle. Ognuno deve essere consapevole del proprio ruolo all'interno della squadra. L'ego personale deve essere placato" ha spiegato il ct.