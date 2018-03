Ct Svezia, caso Mondiale: "Ibra? Sia lui a chiamarmi"

26 marzo 2018

L'avventura in MLS coi Los Angeles Galaxy non è ancora iniziata, ma Zlatan Ibrahimovic sta già facendo discutere anche in ottica Mondiale. Durante la prima intervista ufficiale in California, infatti, Ibra ha tirato in ballo la Svezia : "Qui per la Nazionale? La porta per me è aperta, se vorrò ci sarò". Pronta e piccata la risposta del ct svedese Andersson : "Zlatan ha lasciato nel 2016, se ci ha ripensato è lui a dovermi chiamare".

Sull'asse gialloblù dei Galaxy e della Svezia c'è il grande rischio che scoppi una guerra diplomatica interna attorno al futuro di Ibrahimovic. "Mi chiamano ogni giorno per sapere come sto e cosa penso - ha ribadito il fuoriclasse alla prima intervista ufficiale -. Se starò bene e vorrò, andrò al Mondiale, altrimenti no". Un'uscita che ha subito creato scalpore in patria costringendo il ct Andersson a prendere posizione e ad alzare una sorta di muro: "Zlatan ha lasciato la Nazionale nel 2016, se ora ci ha ripensato e lui a dover chiamare me. Io di sicuro non telefono a lui".



Chiamate di nascosto, insomma, tra qualche dirigente svedese e Ibra che Andersson ha voluto rendere di dominio pubblico, indicando l'amministratore delegato Hakan Sjostrand come colpevole: "Lui lo chiama perché è tifoso dello United" ha minimizzato, scatenando l'immediata reazione dell'interessato: "Parlo con Zlatan perché sarà sempre un personaggio importante per il nostro calcio e lo sarà anche per il nostro futuro".



Sjostrand non è stato l'unico a mantenere i contatti con Ibrahimovic, ma al ct Andersson resta il potere in mano, almeno a parole: "Io penso a concentrarmi sul lavoro e alle cose concrete. Voglio fare bene in Russia come contro l'Italia e su una cosa non si discute: qui comando io, non ci sono dubbi su chi sceglie i giocatori: io".



Il botta e risposta però ha cominciato a stancare anche i tifosi che nei sondaggi sui vari siti si sono detti stufi di parlare sempre di Ibrahimovic e hanno espresso il desiderio di parlare dei giocatori del presente piuttosto che tornare su discorsi del passato.