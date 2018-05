Colombia, i 35 pre-convocati per il Mondiale: ci sono Cuadrado e i due Zapata

15 maggio 2018

Ci sono anche i tre giocatori che militano in Italia fra i convocati del ct della Colombia José Pekerman in vista della Coppa del Mondo 2018. Si tratta del difensore Cristian Zapata del Milan, il centrocampista Juan Cuadrado della Juventus e l'attaccante Duvan Zapata della Sampdoria. Nei 35 anche altre vecchie conoscenze del nostro campionato: Bacca, Quintero, Muriel e Carlos Sanchez. Non c'è Fredy Guarin.