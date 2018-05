Champions, maledizione Carvajal: altro ko in finale, salta il Mondiale?

27 maggio 2018

La maledizione mondiale è tornata ad abbattersi su Dani Carvajal. Lo stiramento - molto probabile, sono attesi gli accertamenti - potrebbe estromettere il terzino dalla convocazione per Russia 2018 con la Spagna. Non una novità, purtroppo, per l'esterno del Real. Nel 2014 non era stato convocato dopo la vittoria della Champions. Ma il precedente del 2016 è clamorosamente identico a quanto accaduto a Kiev: infortunio muscolare durante la finale contro l'Atletico a San Siro e niente Europei del 2016. Ora il problema è ancora da valutare, si ipotizza almeno un mese di stop e c'è chi suggerisce a Lopetegui di portarlo ugualmente in Russia per averlo in prospettiva fase ad eliminazione diretta. Intanto sono in preallarme i possibili sostituti: Sergi Roberto, Bartra o Jesus Navas.