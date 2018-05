Brasile, Romario a Gabriel Jesus: "Al Mondiale fai tanto sesso"

10 maggio 2018

Sesso, possibilmente tanto e da sfruttare al massimo nei giorni di riposo. Questo è il segreto per fare bene ai Mondiali secondo Romario che ha consigliato il giovane Gabriel Jesus in vista di Russia 2018 col Brasile : "Gli consiglio di farne tanto e sfruttare al massimo i giorni di riposo" ha dichiarato il campione del mondo 1994. "Per il resto deve essere concentrato al massimo nei giorni delle partite, ma Gabriel sa quanto vale".

Senatore a Brasilia, Romario non ha perso l'istinto del bomber dentro e fuori dal campo. "Gabriel Jesus sa quanto conta per la Seleçao e quanto può dare, deve andare al Mondiale e fare gol. E' l'unica cosa che conta, dovrà pensare sempre che ogni partita potrebbe essere l'ultima e restare concentrato al massimo. Poi sfruttare al massimo i giorni di riposo e fare sesso, tanto".



Il Mondiale manca al Brasile da 16 anni e l'ultimo, giocato in casa, si è concluso con un umiliante 1-7 contro la Germania: "Non so se il fatto che il titolo manchi da molto possa condizionare i giocatori, a me non ha mai condizionato. Ognuno reagisce a suo modo".