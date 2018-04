Brasile, riecco Neymar: pronto a rientrare

13 aprile 2018

Quindi, la rieducazione funziona bene e il Mondiale, obiettivo principale del brasiliano, è salvo. Per la data del rientro non resta che aspettare una settimana e mezza perché, scrive sempre il Psg, "nei prossimi 10 giorni potremo fissare una data per il ritorno del giocatore agli allenamenti".



Il che, ovviamente, non è che l'anticamera del rientro in campo, magari entro la fine della Ligue 1, in programma il 19 maggio, giusto per festeggiare il titolo nazionale. Dopo sarà Brasile e Russia 2018. Il grande sogno di O'Ney.