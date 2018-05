Brasile, primo allenamento con il pallone per Neymar

25 maggio 2018

Una fasciatura molto stretta per essere sicuro e il pallone tra i piedi. Primo allenamento per Neymar con il Brasile , che temeva di non poter contare sulla sua stella. Dieci giorni fa, l'attaccante aveva dichiarato di essere spaventato per il ritorno in campo, vista la sua assenza da quel maledetto 25 febbraio, quando ha sentito crac: una microfrattura al piede destro e una distorsione alla caviglia.

Il fuoriclasse di San Paolo è in cerca del riscatto dopo tutti questi mesi di stop forzato. L'obiettivo Mondiale è stato in cima alla lista delle priorità tanto da concentrare tutte le energie per volerlo conquistare. Prima, però, il ritorno ufficiale: l'attesa potrebbe finire il 3 giugno, in occasione dell'amichevole Brasile-Croazia, ma probabile che il ct Tite preferirà non rischiare.

Neymar ci crede e ha usato Instagram per augurarsi il meglio con una speciale richiesta di benedizione.