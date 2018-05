Brasile, i 23 convocati da Tite per il Mondiale: c'è Neymar, Alex Sandro fuori

14 maggio 2018

Neymar è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati del ct del Brasile Tite per il Mondiale 2018. L'attaccante del Psg, ai box da febbraio per un infortunio al piede destro, è presente in un elenco che invece non comprende Dani Alves, out per lesione del crociato. Per sostituire l'esterno del Psg, il tecnico ha scelto Danilo e Fagner del Corinthians.