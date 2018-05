Belgio: Nainggolan ai Mondiali, l'indizio è social

19 maggio 2018

Dopo aver saltato l'appuntamento in Brasile nel 2014 per scelta tecnica, Radja Nainggolan è vicino a coronare il sogno di giocare il suo primo Mondiale . Il ct Martinez, con cui i rapporti sono tutt'altro che idilliaci, non ha ancora annucianto i 23 convocati per la Russia, ma l' indizio della sua convocazione arriva direttamente dalla Federcalcio belga . Nella giornata di sabato, infatti, è stato ricordato con un tweet che manca un mese al debutto e l'hashtag redtogether è stato corredato dalla foto del centrocampista della Roma.

Al Belgio non mancano certo gli uomini copertina (De Bruyne, Hazard, Lukaku e Mertens tanto per citarne alcuni), quindi la scelta di pubblicare una foto di Radja Nainggolan sembra davvero un modo per anticipare le scelte di Martinez, che proprio ieri ha rinnovato per altre due stagioni il suo accordo con la Federcalcio belga.



La convocazione del Ninja non era poi così scontata, visto i tanti scontri con il selezionatore negli scorsi mesi. Alla base delle tante esclusioni problemi tattici e disciplinari. Secondo Martinez, infatti, il romanista è un numero 10 e in quel ruolo, nella sua visione, può contare su Hazard e Mertens come da lui stesso confessato. Dal punto di vista comportamentale, invece, lo ritiene un indisciplinato. La gente è tutta dalla parte di Radja e questa probabile convocazione sembra essere più figlia della volontà popolare che di quella di un allenatore che ha sempre poco amato l'idolo della Roma.