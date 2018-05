Belgio, la foto di Nainggolan sull'aereo per la Russia: "Penso che qualcuno cambierà il suo posto..."

30 maggio 2018

Nei giorni scorsi l'esclusione di Nainggolan dalla lista dei convocati per il Mondiale ha scatenato diverse polemiche in Belgio, dove in tanti volevano la chiamata del centrocampista della Roma che, poi, ha anche annunciato l'addio alla Nazionale. I Diavoli Rossi partiranno per la Russia il prossimo 13 giugno e in realtà, in qualche modo, anche il Ninja volerà insieme a loro visto che - come riferito da alcuni media belgi - sull'aereo che accompagnerà la squadra di Roberto Martinez sono presenti diverse immagini raffiguranti proprio il romanista.