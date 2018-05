Arsenal, infortunio al tendine d'Achille per Koscielny

3 maggio 2018

Si è chiusa in lacrime, con le mani sul viso e una barella che lo trasportava fuori dal campo la semifinale di ritorno di Europa League tra Atletico e Arsenal per Laurent Koscielny, 32enne francese dei Gunners. Un infortunio tremendo che con ogni probabilità costringerà il difensore a saltare i Mondiali con la Francia. Si è accasciato al terreno dopo pochi minuti per un problema al tendine d'Achille che non lascia spazio a previsioni ottimistiche.