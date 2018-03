Argentina, Sampaoli apre a Dybala: "E' ben presente nella mia testa". Ma Messi: "Insieme è difficile"

26 marzo 2018

Dopo le stoccate nella conferenza prima della sfida contro gli azzurri, Sampaoli riapre dunque la porta all'attaccante della Juve, spiegando che la Joya bianconera è sempre presente nei suoi pensieri. Una precisazione chiara, che sembra lasciar spazio ancora a qualche chance per Paulo di volare in Russia insieme alla squadra. Davanti, del resto, l'Argentina ha l'imbarazzo della scelta e qualche big dovrà seguire le partite di Russia 2018 dal divano di casa. "I giocatori che non sono stati convocati non è detto che non verranno poi inseriti nella lista dei Mondiali", ha precisato Sampaoli. "Lautaro Martinez è un giocatore che funziona benissimo nel calcio argentino", ha continuato, lasciando intendere di avere qualche dubbio sul bomber del Racing Club.



Nessuna parola invece per Icardi, che, al netto di clamorosi colpi di scena, sembra ormai praticamente tagliato fuori dai giochi. "Purtroppo non siamo riusciti a provare Di Maria, Aguero, Higuain e Messi insieme", ha spiegato Sampaoli, dando qualche indicazione su quelle che potrebbero essere le sue "prime scelte". "Dobbiamo trovare un'identità, non possiamo puntare solo su un giocatore", ha spiegato. "Ai Mondiali contano molti fattori e non sempre vince il migliore", ha concluso.