Amichevoli: la Germania ritrova Neuer, ma va al tappeto

2 giugno 2018

AUSTRIA-GERMANIA 2-1

Alla prima occasione del match, la formazione di Löw passa in vantaggio: errore in disimpegno di Siebenhandl, Ozil raccoglie il pallone e, con un tiro a giro sul secondo palo, lo deposita alle spalle dell’estremo difensore locale (11’). L’Austria ci prova con Schopf, che mette la firma su un paio di conclusioni che però non creano troppi problemi a Neuer, al rientro in campo dopo 8 mesi dall'infortunio. Il Mondiale per lui, sta per diventare realtà. Poi il tentativo di Brandt che dal lato destro dell’area non riesce a centrare il bersaglio grosso per la parata di piede di Siebenhandl. Nei minuti finali ci prova anche Sané direttamente da calcio di punizione, ma la sfera termina alta sopra la traversa. Dopo 8’ dal fischio iniziale del secondo tempo, l’Austria trova il pareggio: Alaba va dalla bandierina e pesca sul secondo palo Hinteregger, che conclude al volo di sinistro e batte Neuer (53’).



Germania sotto choc in avvio di ripresa: ancora Alaba serve Arnautovic a centro area, ma stavolta Neuer è attento e disinnesca il pericolo. Il forcing austriaco si concretizza nel raddoppio del 69’: palla dietro di Lainer, che trova la deviazione vincente di Schopf per il 2-1 locale. Il finale non riserva pericoli dalle parti di Siebenhandl e l’Austria porta a casa un risultato di prestigio. Per i tedeschi, una sconfitta che pesa in vista dell’esordio al Mondiale contro il Messico fissato per il 17 giugno.