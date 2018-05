Amichevoli: André Silva e Joao Mario non bastano al Portogallo. Vince la Francia I campioni d'Europa si fanno rimontare due gol dalla Tunisia. I francesi battono 2-0 l'Irlanda

28 maggio 2018

Nel lunedì di amichevoli per le nazionali vince la Francia che batte 2-0 l'Irlanda grazie alle reti di Giroud (40') e Fekir (44'). Portogallo bloccato a Braga dalla Tunisia: lusitani avanti con il milanista André Silva (22') e Joao Mario (34') ma ripresi da Badri (39') e Ben Youssef (64'). Sorride la Turchia con il romanista Ünder in campo per tutto il primo tempo contro l'Iran, battuto 2-1. Nigeria-Congo 1-1.

FRANCIA-IRLANDA 2-0

Importante test per la Francia di Deschamps che allo Stade de France di Parigi ha sfidato l'Irlanda: il commissario tecnico dei transalpini ha schierato dal primo minuto lo juventino Matuidi a centrocampo, mentre in attacco il centravanti Giroud sostenuto da Mbappé e Fekir. La Francia passa in vantaggio al 40' con Giroud che da rapace dell'area di rigore non lascia scampo al portiere Doyle. Si tratta di un gol importante per il centravanti del Chelsea, che raggiunge Zidane al quarto posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi della Francia con 31 reti. Davanti a lui ci sono Thierry Henry (51), Michel Platini (41) e David Trezeguet (34).



Il raddoppio al 44’ con Fekir che conclude in maniera non tanto pericolosa, ma una leggerezza di Doyle tramuta il tutto in gol tra lo stupore generale.

31 - Olivier Giroud a marqué 31 buts en @equipedefrance, seuls Thierry Henry (51), Michel Platini (41) et David Trezeguet (34) font mieux. Débat ? pic.twitter.com/FGV7ArE5Cg — OptaJean (@OptaJean) 28 maggio 2018

PORTOGALLO-TUNISIA 2-2

Il Portogallo affronta la Tunisia a Braga con il selezionatore Fernando Santos che schiera il milanista André Silva al centro dell'attacco, supportato da Bernardo Silva e Quaresma. In mediana Joao Mario e nel primo tempo sono proprio André Silva prima (al 22' sfruttando al meglio un assist di Quaresma) e Joao Mario (al 34' con una splendida conclusione dal limite) a segnare per il Portogallo avanti così 2-0. La Tunisia reagisce e prima della pausa accorcia con Badri (39') e nella ripresa trova anche il pareggio con Ben Youssef (64'). Nella seconda frazione in campo anche il napoletano Mario Rui.



TURCHIA-IRAN 2-1

Test per la Turchia di Lucescu che manda in campo dal primo minuto il giallorosso Ünder (uscito alla fine del primo tempo) contro l'Iran a Istanbul. I turchi si portano avanti con una doppietta di Tosun (6' e 50'). Nel finale Turchia in dieci per l'espulsione di Bayram (91') e l'Iran accorcia le distanze con un rigore di Dejagah (92').



NIGERIA-CONGO 1-1

Per la Nigeria, inserita nel gruppo D del Mondiale con Argentina, Islanda e Croazia, arriva solo un pareggio nell'amichevole giocata a Port Harcourt con il Congo: vantaggio nigeriano con Troost-Ekong (15') poi nel finale arriva il pareggio di Malango Ngita (78') su rigore. In campo per la Nigeria anche Simy del Crotone e Obi del Torino.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X