1970: Pelé padrone della Rimet, l'Italia nella leggenda e nel caos-staffetta

11 maggio 2018

senza eguali

Saldanha

prendere i migliori

cinque numeri 10 delle squadre più forti,

Jairzinho

Gerson

Tostao

, Pelé

Rivelino

Mario Zagalo

i Parreira

LA STAFFETTA MAZZOLA-RIVERA, VALCAREGGI RISOLVE COSI'

Mazzola, Boninsegna, De Sisti, Riva.

E

Rivera

Valcareggi,

Europeo nel '68

calcio all'italiana

non sopporta

contenti/scontenti

esplode il mondo

meraviglia

ITALIA-GERMANIA 4-3, LA PARTITA DEL SECOLO

Città del Messico,

90 minuti regolamentari danno un quadro normale. forse anche banale.

Seeler, Muller

Schnellinger

strada per gli spogliatoi,

Muller

Burgnich

Gigi Riva

si ritrae

, Bonimba

FINALE, IL SOGNO AZZURRO SPEZZATO DALLA FATICA

perché non sognare?

fatica dei supplementari

Boninsegna

crollo fisico.

Carlos Alberto

IL CARISMA DELL'ABATINO, L'ASTUZIA DEL BAFFO E QUEI SEI MINUTI

39' della ripresa

"mazzoliano

"riveriani"

Ghirelli

Palumb

Brera

manda in campo Rivera

polemica furente

Fiumicino

MULLER, IL RAPINATORE DEL GOL

Bayern Monaco

fiuto del gol

68 gol in 62 partite

CAROSIO-MARTELLINI, L'ALTRA STAFFETTA

Carosio

Martellini,

non ha mai pronunciato

Tarekegn,

Germania e Brasile

la verità è stata scritta

Il Brasiledel Mondo è la sintesi della sana follia di un calcio, e di calciatori,in quel mondiale messicano. E non solo in quello. Per capirci. A costruire e istruire quella squadra c'è Joao, che di mestiere fa il giornalista (sportivo), ma è tanto saggio e carismatico da meritarsi la panchina per la ricostruzione della Nazionale sconfitta quattro anni prima in Inghilterra. La sua idea di calcio:, a prescindere. E lo fa mettendo assieme ie il numero 10 dell'epoca significa essere il migliore. Così ecco assieme(Botafogo),(San Paolo),(Cruzeiro)(Santos) e(Corinthians). Cinque registi e goleador che si adattano ai ruoli previsti in verde-oro. A un passo dal Mondiale, però, Saldanha entra in conflitto con le autorità calcistiche, esonero/dimissioni e promozione sulla panchina della Seleçao di. Che secondo Feola, suo ex ct, "è stato il calciatore più intelligente che abbia mai calcato un campo di calcio". Zagalo ha vinto due mondiali col Brasile, Zagalo guida quella squadra alla conquista del Mondo: era, e rimane, uno dei miti del Pallone brasiliano. Sarà anche al fianco d, nel Mondiale vinto nel 1994.L'Italia del '70 è una Nazionale di grande respiro: tecnico e agonistico. Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini,. Il dodicesimo uomo, nonché miglior talento che il calcio italiano abbia espresso negli Anni '60-'70, per qualcuno di sempre, ma qui si entra in un campo minato. Quella Nazionale, guidata da Ferrucciomite e saggio tecnico federale, è figlia dell'umiliazione coreana. "Uccio" guida il gruppo fuori dai tormenti coreani. Subito. Vincendo l', che si gioca in Italia. e adattando quel gruppo di talenti al calcio all'italiana, solidissima difesa e micidiali contropiede. La prima parte del Mondiale è tutt'altro che nobile: due 0-0 contro Uruguay e Israele, e lo striminzito 1-0 con la Svezia, gollonzo di Domenghini. Proprio la foto delche ci evita l'angoscia dello stop al primo turno, è già accaduto troppe volte (tre su tre) nei Mondiali del dopoguerra. Gioca Mazzola, Riveradi essere escluso, protesta e Zio Uccio inventa la staffetta per farentrambi: primo tempo del Baffo, secondo per il Golden-boy. Si comincia dalla terza partita Italia-Israele, ma è 0-0 e senza effetti collaterali. Si va ai quarti, e quiazzurro. Il mito di Gigi Riva e a quanto viaggia il pallone da lui calciato in altura si prende la scena e la staffetta funziona che è una: l'1-1 del primo tempo contro il Messico e col Baffo in campo diventa un funambolico 4-1 nella ripresa con Rivera che entra, segna e fa segnare. Cosa chiedere di meglio? La semifinale è con la Germania.E il 17 giugno 1970, ava in scena quella che diventerà la "partita del secolo": è mezzanotte in Italia, la notte che diventa di un meraviglioso azzurro, ai margini dell'impossibile. A dire il vero, iGol di Boninsegna dopo 7 minuti, attacchi tedeschi con, Overath e Beckenbauer senza soste, contrattacchi azzurri, ma niente. Il cambio Mazzola-Rivera all'intervallo, è la terza volta (sarà l'ultima), non muta il quadro della partita. Fino al 90' tutto tace in zona-gol fino a quando, terzino sinistro che gioca nel Milan, va verso la porta di Albertosi su un calcio d'angolo. E' l'ultima azione ("Stavo prendendo laormai era finita", dirà negli anni a seguire il difensore tedesco). Morale: calcio d'angolo, pallone spiovente, incertezza italiana, Schnellinger entra in spaccata, è gol. E qui comincia il Mito, quei pazzeschi 30 minuti supplementari. Segnaal 4', l'Italia sembra sfinita, saledalla difesa e centra la porta per il 2-2 all'8'. Volae il suo sinistro chirurgico sigla il 3-2 al 13'. Seconda parte supplementare: c'è il 3-3 di Muller, un colpo di testa "sporco", Albertosi è battuto, Rivera sulla lineae non respinge -come potrebbe- il pallone, Albertosi lo insulta per tanta imperizia, Rivera gli risponde (è leggenda?) così: "Adesso vado a segnare, subito". Palla al centro, Facchetti serve Boninsegnacavalca la fascia sinistra, dal fondo mette la palla al centro dove c'è Rivera che di piatto destro mantiene la... promessa: palla da una parte, portiere dall'altra, è il 4-3 un minuto dopo la rete di Muller. E' la "partita del secolo".Tanta Italia,Il 21 giugno, sempre a Città del Messico, Italia-Brasile. La Gazzetta dello Sport titola così: "Italia in finale, il Brasile non ha ancora vinto". E sotto: "Come battere il Brasile". E' più forte, si sa. Ma non è detto che la maggiore qualità emerga. Il 4-3 ai tedeschi non pone limiti alla speranza. Ma un conto va fatto, e lo si scansa un po': lanon potrà scomparire. E così è. L'Italia della finale dura un tempo, diciamo un'ora. L'innalzamento in volo di Pelé per l'1-0 è il prologo all'1-1 diche sfrutta un pasticcio brasiliano in difesa. L'Italia ha anche i palloni buoni per un altro gol, li spreca. Il Brasile del secondo tempo regge i ritmi del primo. Gli azzurri no. Dopo un'ora, ilGol di Gerson, poi Jairzinho, infineper il 4-1 finale. Grande amarezza, ma si andrebbe fieri di quel Mondiale. Invece succede che in quella finale la staffetta Mazzola-Rivera è, non si fa. E il debito di una sconfitta si carica sulle spalle di Valcareggi e di una polemica che dura -se vogliamo- da 48 anni.Italia vice-campione del Mondo. E campionissima nel farsi del male. Succede che all'intervallo della partita, sull'1-1, Gianni Rivera resta in panchina e Mazzola in campo. No alla staffetta. Perché? E succede che aldi Italia-Brasile, si già è sul 3-1 e ormai è finita, Valcareggi fa entrare Rivera, al posto di Boninsegna. Con lo stesso quesito: perché? L'idea della staffetta, in quella finale, non trova spazio dopo aver offerto lampi di gloria contro Messico e Germania. Ma si può? Raccontano che il gruppo" in azzurro (in maggioranza) abbia imposto al ct che i(in minoranza) non sarebbero stati accontentati in occasione della finalissima. Niente cambio nell'intervallo. Valcareggi dirà: "No, così ho deciso io". La verità sta in quelle due fazioni, in una polemica che era già esplosa nelle settimane precedenti, con tanto di accuse pubbliche di Rivera sul suo ruolo in azzurro, e sommi giornalisti schierati. Antonioe Ginoo, paladini di Rivera, "il campione che può dare luce alla mediocrità del nostro calcio... italianista"; Gianniche reclamava la "scarsa muscolarità del golden-boy, noi non ce lo possiamo permettere l'Abatino". Così quando Valcareggi a 6 minuti dalla fine e senza alcuna chance(per Boninsegna) apriti cielo. C'è chi parla di castigo inflitto a Rivera, così c'è anche il suo nome nella sconfitta; c'è chi cita la confusione che a quel punto si è impadronita del ct. Fatto è che quella finale è segnata così, da unae senza fine, col ritorno a casa degli azzurri sotto il fuoco degli improperi e degli insulti del vasto mondo riveriano, a. Tanto da doversi riparare -la comitiva azzurra- negli hangar dello scalo romano per evitare il peggio. Ferma restando la "partita del secolo" che -ci mancherebbe- non abbiamo rimosso.Basso, rotondo, movimenti sgraziati, due, poco veloce nella corsa, rapido nei movimenti brevi. Ha 18 anni quando ildecide di tesserarlo, per giocare dove sa, in attacco. Ma -dicono - non ha il fisico per farlo, l'idea del centravanti di sfondamento alla tedesca è ben altra cosa. Così èun giovane che vuole farsi strada, ma non convince, Per tre mesi resta ai margini della squadra, poi l'infortunio del centravanti titolare induce il tecnico dei bavaresi a schierarlo: e la "prima" la celebra con una doppietta. Da lì, nessuno più lo toglierà dagli undici titolari, sia al Bayern che in Nazionale, perché quel centravanti atipico ha come nessuno ilnell'area di rigore, la rapidità folgorante che gli permette di colpire la palla nei modi più impensati e impossibili, il "rapinatore del gol" appunto, di segnare quasi 600 gol, di vincere tre Coppe campioni, sette scudetti, un Mondiale, un Europeo, con. Dieci sono le reti in quel Mondiale messicano che consacrerà nel '74 vincendo il titolo.E a proposito di staffette: non solo Mazzola-Rivera. Anche le telecronache Rai ne registrano una: Nicolòe il suo erede Nandoun cambio a metà della corsa azzurra nel Mondiale che provoca uno sconquasso. Succede dopo Italia-Israele 0-0 e parole inopportune che Carosionei riguardi del guardalinee etiopedopo due gol annullati agli azzurri. Qualcosa sfugge, nei resoconti, ma sono parole pronunciate alla Radio da chissà chi, non in tv. L'ambasciata etiope in Italia protesta senza specificare, così per Italia-Messico e le gare controci sarà la telecronaca di Martellini, non più Carosio che rimane per le telecronache delle altre gare di alto livello. Le spiegazioni ufficiali recano il segno di un normale e già previsto avvicendamento, l'uno è erede dell'altro, Carosio è quasi ai limiti della pensione. Convincono? No. Tant'è: l'onta di due parole di stampo razzista restano per anni a corredo della voce di Carosio, ma è stabilito che non è vero ein più occasioni, fra articoli e libri che mettono le cose al loro posto. Ferma restando quella staffetta in tv. Forse quella tra Mazzola e Rivera non bastava.