Lotta, campione olimpico positivo al doping: Chamizo d'argento?

4 settembre 2016

Potrebbe diventare un argento il bronzo conquistato da Franck Chamizo alle Olimpiadi di Rio nella lotta categoria 60 kg. Secondo India Today, infatti, l'azero Toghrul Asgarov , oro a Londra e poi di nuovo olimpionico a Rio 2016 dopo aver battuto in semifinale proprio l'azzurro, sarebbe tra gli atleti risultati positivi ai Giochi del 2012, dopo i nuovi test disposti dal Cio. Alla United World Wrestling non è ancora arrivata alcuna comunicazione.

Era stata davvero grande la delusione di Frank Chamizo dopo la semifinale persa con Asgarov per 6-4, un verdetto che aveva lasciato l'amore in bocca, dopo una prova video e un reclamo non accolto a proposito dell'azione controversa e decisiva nella tecnica del pancia a terra effettuata dall'azzurro.



Ora queste voci di doping che riguardano il suo rivale, se confermate, gli potrebbero regalare un argento, ma non riusciranno a sopire la grande delusione.



La positività, se confermata, potrebbe avere ripercussioni anche sui risultati di Rio oltre che su quelli di Londra, dove l'indiano Yogeshwar Dutt si ritroverebbe dal bronzo all'oro visto che l'argento, il russo Besit Kudukhov, è già stato pizzicato per uso di sostanze dopanti.