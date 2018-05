Juve Campione, Dybala in bianco e nero

Meglio di lui hanno fatto solo Icardi e Immobile, per intenderci. E il settimo scudetto di fila porta decisamente la firma della Joya bianconera, con un inizio super (10 gol dopo sei giornate) e una doppietta anche nell'amara finale di Supercoppa con la Lazio. Poi i paragoni con Messi, il calo, l'infortunio muscolare e un rendimento a singhiozzo, con lampi di classe e qualche ombra, soprattutto contro le grandi. In mezzo anche un gol e due assist in Coppa Italia. Tutto da protagonista. Nel bene (spesso), ma qualche volta anche nel male, come nei due rigori falliti di fila contro Atalanta e Lazio.



Ma è in Champions che Dybala ha steccato davvero in questa stagione. In otto presenze, la Joya bianconera ha firmato solo una rete al ritorno col Tottenham, senza dare mai la sensazione di essere davvero pronto a fare il salto di qualità per avvicinare i mostri sacri CR7 e Messi. A complicare le cose poi ci ha pensato il 4-3-3 varato da Allegri per dare più solidità alla squadra. Un modulo che ha penalizzato Dybala, costretto anche ad accomodarsi in panchina per far spazio a Matuidi in mediana o a Douglas Costa, Mandzukic e Cuadrado nel tridente accanto a Higuain.



Per la Joya bianconera è stata una Champions da dimenticare, chiusa con il cartellino rosso contro il Real. Il triste epilogo di una stagione vissuta da protagonista in Italia, ma da gregario in Europa, senza lasciare traccia. Tutto avvolto dalla voglia di giocare i Mondiali in Russia e da tanti rumors di mercato proveniente dalla Spagna. Dopo tre scudetti di fila, l'annata bianco-nera di Dybala sarà l'ultima con la maglia della Juve?