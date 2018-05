Festa Juve, Benatia come Bendtner: saluta le hostess

19 maggio 2018

Aria di grande festa allo Stadium. Non solo per Gigi Buffon, all'ultima gara in bianconero, ma anche per Medhi Benatia, che prima della premiazione si ferma davanti alle hostess per stringere loro la mano senza però raggiungere l'obiettivo. Un po' quello che aveva fatto Nicklas Bendtner durante la festa scudetto della stagione 2012-2013. Ma con esiti decisamente diversi...