Sacchi: "Juve squadra di eroi. In finale di Champions parte favorita"

22 maggio 2017

"Quella della Juve è stata una straordinaria impresa ma non mi meraviglia: è forte come squadra, ma prima di tutto ha persone che fanno il loro lavoro mettendo in campo grandi valori, non solo tecnici". Arrigo Sacchi fa i complimenti ai bianconeri e al suo condottiero. Sulla finale di Champions League contro il Real Madrid: "La Juve parte per me favorita. C'è un gruppo di eroi che viene gestito al meglio e che può fare bene".