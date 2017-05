In sei hanno fatto 6! Vinto il Superscudetto Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner e Marchisio: il club del sixplete

di SIMONE REDAELLI 21 maggio 2017

In sei hanno fatto 6! La combinazione vincente dell'estrazione del 21 maggio 2017 è stata la seguente: Buffon - Barzagli - Bonucci - Chiellini - Lichtsteiner - Marchisio. In palio non il ricco montepremi, ma il Superscudetto! L'avrete già capito, stiamo parlando dei giocatori della Juventus che hanno vinto tutti e sei gli scudetti, la vecchia guardia bianconera che ha trionfato con Conte e Allegri. Pilastri fondamentali dei successi dal 2011 a oggi. Tutti importantissimi e decisivi, loro ci sono sempre stati: in campo a lottare hanno fatto la storia del club e personale.

Tutto è iniziato l'11 settembre 2011 allo Stadium contro il Parma. Alla prima partita nella nuova casa è iniziato il dominio della Juve ed è stato proprio Stephan Lichtsteiner ad aprire le danze al 16'. Tutti in carrozza, il treno svizzero e bianconero è partito. Un 4-1 netto e sigillo di Marchisio all'83'. Bonucci quel giorno è stato l'unico dei sei a non scendere in campo. Il difensore centrale, però, si è rifatto alla grande con 190 presenze e 16442 minuti giocati. Il secondo per presenze dietro a Buffon per ovvi motivi: 196 presenze e 17493'.

Numeri da campioni e tutti sono stati decisivi a loro modo. Lichtsteiner è primo nella classifica di contrasti vinti con l'82,8%, mentre Marchisio, che alla causa ha dato un ginocchio, svetta per gol segnati (23) e palloni recuperati (994!). Chiellini, invece, è davanti ai compagni per palloni intercettati (427). Bonucci è per molti l'erede di Beckenbauer e anche i numeri gli danno ragione: 11130 passaggi.



In porta il numero uno dei numeri uno ha contibuito tenendo la porta inviolata 105 volte, più del 50%, e ha il 79.3% di parate con anche 5 rigore neutralizzati.

