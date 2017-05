Da Douglas Costa a Tolisso con il sogno Verratti

21 maggio 2017

Migliorare una squadra così forte non è mai semplice. Ma già da tempo Beppe Marotta è al lavoro per costruire qualcosa che sia ancora superiore rispetto alla Juve attuale. Qualità, soprattutto. Per sempio quella di Federico Bernardeschi, giovane fenomeno della Fiorentina che in questa stagione nonostante qualche stop per infortunio ha dimostrato di essere pronto per una grande squadra. La Juventus ha fatto uno scatto in avanti negli ultimi giorni per cercare di anticipare le mosse delle rivali, Inter in Italia, Manchester all’estero.



E poi bisogna superare l’idiosincrasia dei Della Valle per le trattative con i bianconeri. Questo è il motivo per cui da circa un mese è stata avviata e quasi portata a termine una trattativa con il Bayern Monaco per l’attaccante esterno Douglas Costa. Il brasiliano era stato pagato molto, oltre 35 milioni, ma non ha legato con Ancelotti e adesso è pronto ad affrontare questa nuova avventura. Un attaccante esterno in più per continuare a insistere sul 4-2-3-1 istituito da Allegri.



Proprio sull’allenatore però bisognerà stare attenti, perché in caso di trionfo su tutta la linea potrebbe anche pensare a un clamoroso addio, destinazione Barcellona o Paris Saint Germain. Ma se dipende dal club, Allegri resta in sella ancora a lungo. L’arrivo di Douglas Costa e/o Bernardeschi potrebbe significare un addio di Mandzukic ma anche no. Il croato ha capito che per vincere vale la pena fare qualche sacrificio.