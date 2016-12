Scudetto Juve, anche la stampa estera esalta la squadra di Allegri

26 aprile 2016

Il quinto scudetto di fila della Juve ha varcato i confini nazionali e anche la stampa straniera esalta l'impresa della squadra di Allegri . Per il " Mundo Deportivo " la vittoria della Juve è una " remontada extraordinaria ", per "As" è un " trionfo storico ", mentre "Marca" celebra " l'era juventina ", ricordando il distacco abissale sul Napoli. Oltremanica, invece, il Guardian incorona la " regina della Serie A" , riportando il cammino straordinario della Vecchia Signora.

Per i tifosi bianconeri, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Anche all'estero i titoli dei quotidiani sono tutti per la Juve e il suo quinto scudetto consecutivo. Un'impresa che ha fatto notizia anche lontano dalla Serie A. Soprattutto in Spagna, dove la cavalcata bianconera ha fatto molto scalpore. Per sottolineare l'impresa si sprecano aggettivi e paragoni. Il "Mundo Deportivo" parla di "remontada", "Marca" celebra la capolista sottolineando il dominio bianconero in classifica, mentre "As" esalta la vittoria storica evidenziando il campionato di Alvaro Morata.



Ma il quinto scudetto di fila della Juve ha trovato spazio anche sulle colonne dei tabloid e dei quotidiani britannici, in Germania, Francia, Turchia e Brasile. Il quinto sigillo bianconero ha fatto il giro del mondo.