Juve Campione d'Italia: il peso dei senatori

Guidati dal capitano, che dopo la sconfitta col Sassuolo ci ha messo la faccia richiamando tutti all'ordine, i veterani bianconeri hanno stretto un "patto" con la dirigenza, trascinando nuove e vecchie pedine. Un intervento prezioso, che ha consentito ad Allegri di proseguire il lavoro contando sul supporto dello spogliatoio e la voglia di rivalsa dei protagonisti di tante battaglie in bianconero. Abituati a lottare e vincere, Barzagli & Co. hanno fatto capire a tutti che i risultati arrivano solo col sacrificio e che giocare nella Juve è un onore, ma anche un onere. Un traguardo che ogni giorno va conquistato sul campo, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita.



Con la rosa rivoluzionata e un inizio di campionato al rallentatore, sono stati proprio i senatori a dare certezze all'ambiente e ad avviare l'incredibile rimonta blindando la porta di Gigi. Un intervento provvidenziale, fatto di esperienza e consapevolezza nei propri mezzi. Al netto degli infortuni, il quinto sigillo consecutivo porta infatti la firma indelebile non solo di Dybala e Pogba, ma anche di quei terribili "vecchietti" che sanno come e quando pungolare i compagni, trasformando un'ottima squadra in un'armata quasi invincibile.



In questo senso l'inossidabile Barzagli è sempre una certezza, così come Bonucci, che nei panni del regista arretrato resta uno dei migliori in circolazione, e Chiellini, alle prese con un'annata costellata di infortunii, ma vissuta sempre leader nello spogliatoio. Per non parlare di "saracinesca" Buffon, vero leader in campo e dello spogliatoio. Discorso diverso invece per Marchisio, che dopo la partenza di Pirlo ha saputo reinventarsi, convincendo tutti e diventando uno degli insostituibili di Allegri prima di rompersi il crociato col Palermo e dire addio agli Europei. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini e Marchisio. Ecco i senatori che hanno portato questa Juve nella storia.