Buffon: "Numero scudetti? Io sono arrivato primo con la Juventus 9 volte..."

2 maggio 2015

"Abbiamo dimostrato un'abnegazione unica, sono arrivato primo nove volte con la Juve: otto in A e una in B". Pur essendo portiere, Buffon dribbla così la domanda sul numero di scudetti: "Sono emozionato, certo, se non lo fossi mi dovrei preoccupare. Abbiamo festeggiato per 10 minuti - ha detto il portiere - per non dare un vantaggio al Real , anche se in realtà pensiamo a questa partita già da tempo".

''Non ci si stufa mai di vincere, più si invecchia e più queste vittorie hanno sapore perché potrebbero essere le ultime - ha continuato Buffon - 'Il momento chiave? Ce ne sono stati tanti una mano ce l'hanno data anche gli altri. L'anno scorso c'era una distanza che non ci permetteva passi falsi, invece quest'anno sul finire abbiamo lasciato qualcosa'. Quelli più difficili sono stati due: il cambio di allenatore e la vigilia della partita con il Napoli, dove abbiamo dato lo strappo decisivo".



Per il capitano bianconero, il quarto scudetto di fila ''ha un sapore particolare per tutto il gruppo, abbiamo dimostrato che siamo una squadra che ha una mentalità vincente congenita molto spiccata e uno spirito di sacrificio e abnegazione che non ha eguali. A luglio, con il cambio di allenatore in molti potevamo avere dei dubbi - ha concluso- ma per certi aspetti e' stata la spinta per dimostrare che anche noi abbiamo un valore importante tecnico e morale''.