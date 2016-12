Agnelli: "Allegri ha avuto le palle"

2 maggio 2015

Meno di 140 caratteri, ma un concetto forte. Andrea Agnelli ha scelto un tweet per celebrare il quarto scudetto consecutivo. Un elogio all'allenatore Massimiliano Allegri in grande stile: "Prendere in mano la squadra il 15 luglio e riportarla alla vittoria, è per fare questo che ci vogliono le palle! Grazie Max". #finoallafine è l'hashtag che ha utilizzato per non dimenticare che ci sono ancora Coppa Italia e Champions League.