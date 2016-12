Juve, ora i 100 punti per finire in bellezza

E' lo scudetto dei record, ma ora la Juve vuole chiudere in bellezza: toccare quota 100 punti. E' questo l'obiettivo della squadra di Conte che vuole l'ennesimo primato per consegnare alla storia un campionato mai visto. In Serie A nessuno ha mai raggiunto tale quota: l'Inter di Mancini si era fermata a 97 punti nel 2007. I bianconeri possono addirittura arrivare a 102 punti vincendo contro Atalanta, Roma e Cagliari. Per ora la Juve ha vinto tutte le partite giocate allo Stadium: vincere le ultime due significherebbe conquistare un altro record.

Per festeggiare lo scudetto i bianconeri aspetterrano il 18 maggio quando, allo Stadium, sarà consegnato il trofeo in occasione della sfida con il Cagliari. I bianconeri hanno chiesto alla Lega di anticipare il match dalle 20:45 alle 15 per poter celebrare il titolo con calma e poi sfilare per Torino con il bus scoperto e prendersi l'abbraccio dei tifosi. Questa sera contro l'Atalanta solo gli applausi dei presenti.

Poi c'è anche Tevez che insegue un record personale. L'argentino ha la possibilità di laurearsi capocannoniere al suo primo anno di Serie A: l'Apache è a quota 19 gol e insegue Ciro Immobile fermo a 21. La sfida è lanciata per un campionato ancora accattivante, almeno per i bianconeri.