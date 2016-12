Conte, l'uomo che sa solo vincere

E' arrivato, ha visto e ha vinto. Sempre. Antonio Conte sulla panchina della Juve , dove, in realtà, non è mai seduto, ha fatto quello che prima non era riuscito ad alcun altro tecnico bianconero: cucirsi al petto tre scudetti in altrettante stagioni e stabilire record su record. In campo nazionale il suo bilancio è ineguagliabile. L'ex centrocampista pugliese è stato in grado di dare a una squadra, presa quando era allo sbando, un gioco che in Italia mancava da tempo, sicurezza nei propri mezzi e una fame che pare non avere fine. Confermarsi è sempre più difficile che vincere, riuscirci per tre volte consecutive è impresa per pochissimi grandi. Ma in questi tre anni anche lui, Conte, è cambiato moltissimo e questo campionato lo ha confermato più che mai. Magari non tanto sotto l'aspetto tecnico, visto che ha continuato nel suo credo del 3-5-2 anche quando il palcoscenico europeo forse esigeva qualche cambiamento. Però, dell'allenatore bellicoso e "attaccabrighe", che si lamentava per un rigore non dato dopo il 4-1 sul Parma al suo esordio alla guida della Vecchia Signora, è rimasto poco. Almeno all'apparenza.

Le prime settimane del campionato, addirittura, sono state quasi "soft". Nel senso che, vuoi per le voci sul suo futuro lontano dall'Italia, vuoi per i riflettori puntati sugli acquisti più o meno azzeccati, Conte è apparso meno cattivo del solito. A bordo campo, a Vinovo e davanti ai microfoni. Quasi appagato, distratto. Poche dichiarazioni taglienti, nessuna (o quasi) lamentela su episodi arbitrali avversi, qualche sorriso in più e ammissioni di colpa poco confacenti al suo Dna. Niente di più sbagliato. Sotto la cenere covava la stessa voglia e determinazione di sempre, che si poteva intuire nella difesa a oltranza della squadra dalle critiche dopo un avvio un po' al rallentatore. Nessuno tocchi i suoi uomini, quelli pronti a morire per lui. E viceversa.