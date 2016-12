Juventus, la lunga cavalcata verso lo scudetto I bianconeri sempre in testa, tre sconfitte e una forza di gruppo da veri numeri uno

SAVERIO GRIMALDI 2 maggio 2015

Comincia tutto quel 15 luglio 2014. In un'anonima giornata di un'estate che non si ricorda nemmeno per il caldo. Antonio Conte si dimette. E' sera. Il mondo Juve è scosso. Parole, parole e parole si scrivono e si dicono sull'argomento, ma intanto a Vinovo annunciano Massimiliano Allegri. Sì, proprio lui, l'ex Milan, nemico in battaglie e tante polemiche. Scetticismo. E' la parola che maggiormente accompagna il nome del "conte" Max al suo arrivo in bianconero. Lui sorride sotto i baffi che non ha. Analizza, studia e ci mette sempre la faccia. Intanto i giorni corrono forte e i mesi caldi sono quasi alle spalle. Il campionato, invece, è lì alle porte. La Juve è pronta, ma non è mica così facile. Dopo l'era dell'imperatore Antonio che di scudetti ne ha vinti tre di fila dopo anni di rospi indigesti, sarà una sfida oltremodo difficile da vivere.

Ingrandisci Disattiva slideshow 1^ giornata: Chievo Verona-Juve 0-1, l'autogol di Brighi 1^ giornata: Chievo Verona-Juve 0-1, Càseres e Vidal 2^giornata: Juve-Udinese 2-0, l'esultanza di Tevez e Marchisio 2^ giornata: Juve-Udinese 2-0, il gruppo festeggia dopo il gol 3^ giornata: Milan Juve 0-1, L'Apache dedica al figlio il gol vittoria contro i rossoneri 3^ giornata: Milan-Juve 0-1, tutti da Tevez dopo il gol 4^ giornata: Juve-Cesena 3-0, Lichtsteiner a segno 4^ giornata: Juve Cesena 3-0, la gioia di Vidal 5^ giornata: Atalanta-Juve 0-3, il primo gol di Morata in Serie A 5^ giornata: Atalanta Juve 0-3, Tevez fa doppietta e affonda i nerazzurri 6^ giornata: Juve-Roma 3-2, le polemiche durante il match 5^ giornata: Juve-Roma 3-2, i bianconeri festeggiano sotto la curva la vittoria contro la rivale per il titolo 7^ giornata: Sassuolo Juve 1-1, il gol di Zaza illude il Sassuolo 7^ giornata: Sassuolo Juve 1-1, la rete di Pogba rimette a posto le cose, ma i bianconeri non vanno oltrre il pareggio 8^ giornata Juve-Palermo 2-0, la firma di Vidal 8^ giornata: Juve-Palermo 2-0, il ruggito di Llorente 9^ giornata: Genoa Juve 1-0, Antonini punisce i bianconeri 9^ giornata: Genoa-Juve 1-0, Allegri suona la carica 10^ giornata: Empoli Juve 0-2, Morata in azione, è suo il gol che chiude la partita 10^ giornata: Empoli-Juve 0-2, I festeggiamenti bianconeri 11^ giornata: Juve-Parma 7-0, la gioia del Re Leone 11^ giornata: Juve-Parma 7-0, valanga bianconera, l'entusiasmo della squadra 12^ giornata: Lazio-Juve 0-3, il gol di Tevez 12^ giornata Juve-Lazio 0-3, Tevez e Pogba, i due protagonisti nella gara dell'Olimpico 13^ giornata: Juve-Torino 2-1, il vantaggio di Vidal 13^ giornata: Juve-Torino 2-1, decide l'eurogol di Andrea Pirlo nel recupero 14^ giornata: Fiorentina-Juve 0-0, mezzo passo falso a Firenze 14^ giornata: Fiorentina-Juve 0-0, Allegri sprona la squadra 15^ giornata: Juve-Sampdoria 1-1, Evra porta in vantaggio i bianconeri 15^ giornata: Juve-Sampdoria 1-1, Gabbiadini pareggia i conti condannando Allegri al secondo pareggio consecutivo 16^ giornata: Cagliari-Juve 1-3, Tevez apre le danze dopo 3' minuti 16^ giornata: Cagliari-Juve 1-3, i bianconeri ritrovano il sorriso con la bella vittoria in terra sarda 17^ giornata: Juve-Inter 1-1, partenza flash: Tevez in gol dopo 5' minuti 17^ giornata: Juve-Inter 1-1, finisce in pareggio, Icardi rovina la festa 18^ giornata: Napoli-Juve 1-3, Pogba festeggia l'eurogol che porta in vantaggio i bianconeri 18^ giornata: Napoli-Juve 1-3, la gioia del gruppo per la bella vittoria del San Paolo 19^ giornata: Juve-Verona 4-0, lo slalom di Tevez 19^ giornata: Juve-Verona 4-0, Gioia per una vittoria convincente che corona un bel girone d'andata per i bianconeri 20^ giornata: Juve-Chievo Verona 2-0, la rete di Paul Pogba 20^ giornata: Juve-Chievo Verona 2-0, Lichtsteiner in azione, suo il gol che decide la gara 21^ giornata: Udinese-Juve 0-0, lo stacco aereo di Evra 21^ giornata: Udinese-Juve 0-0, Allegri carica i suoi, ma i bianconeri non trovano i tre punti a Udine 22^ giornata: Juve-Milan 3-1, l'accoglienza dello Stadium all'ingresso in campo dei bianconeri 22^ giornata: Juve-Milan 3-1, Tevez apre le danze 22^ giornata: Juve-Milan 3-1, Morata chiude i conti 23^ giornata: Cesena-Juve 2-2, Vidal fallisce il colpo del KO, sbagliando dal dischetto 23^ giornata: Cesena-Juve 2-2, Pirlo e Morata a confronto 24^ giornata: Juve-Atalanta 2-1, Llorente risolve al meglio una mischia in area di rigore 24^ giornata: Juve-Atalanta 2-1, Pirlo ribalta il risultato per la gioia dello Stadium 25^ giornata: Roma-Juve, Tevez porta in vantaggio i bianconeri 25^ giornata: Roma-Juve, Buffon fa ripartire l'azione 26^ giornata: Juve Sassuolo 1-0, decide la magia di Pogba 26^ giornata: Juve-Sassuolo 1-0, tutti da Paul dopo il gol vittoria 27^ giornata: Palermo-Juve 0-1, decide la zampata di Alvaro Morata 27^ giornata: Palermo-Juve 0-1, Carlos Tevez dà disposizioni in campo 28^ giornata: Juve-Genoa 1-0, decide sempre lui: Carlitos Tevez 28^ giornata: Juve-Genoa 1-0, tutti sotto la curva per festeggiare la vittoria 29^ giornata: Juve-Empoli 2-0, Tevez e Pereyra: i due protagonisti di giornata 29^ giornata: Juve-Empoli 2-0, i festeggiamenti bianconeri 30^ giornata: Parma-Juve 1-0, Josè Mauri suggella l'impresa del Parma 30^ giornata: Parma-Juve 1-0, Morata e compagni inciampano al Tardini 31^ giornata: Juve-Lazio 2-0, sempre, comunque e contro chiunque Carlos Tevez 31^ giornata: Juve-Lazio 2-0, la gioia dell'Apache Prev Next

PARTE IL CAMPIONATO Agosto, 30, Bentegodi di Verona. Ecco il Chievo, il debutto in campionato della Juve. 1-0, sofferto e tre punti in tasca con la vittoria che arriva grazie a un autogol e con Corini furioso ed espulso. C'è la solita sosta per le Nazionale e poi ci si ributta nella Serie A: 2-0 all'Udinese (stesso risultato poi in Champions). Intanto l'aria è quella di un big match, arriva il Milan di Inzaghi. Per Allegri è un ritorno al passato, ma non conta, quello che conta è chiudere il capitolo con gol e prestazione: San Siro non esulta. Esulta Max che a piccoli passi va avanti. Poi, come nelle migliori opera d'orchestra arriva il crescendo: doppio 3-0 con Cesena e Atalanta, ancora zero gol incassati.

C'E' GIA' LA ROMA E L'AGGANCIO DOPO IL KO COL GENOA Dopo il Milan, ecco la Roma per un autunno talmente caldo da arroventare, con le polemiche per l'arbitraggio, le settimane (e i mesi) a venire. In sintesi: la Juve vince sul campo 3-2, allunga e dà uno strappo piccolo al campionato (la classifica dice +3). La domenica dopo, i bianconeri incappano nel primo pari stagionale. Ma il peggio è alla fine del mese col k.o. al 94' sul campo del Genoa e l'aggancio della Roma. A novembre però cambia tutto, i giallorossi crollano col Bayern (e prima col Napoli) e perdono la bussola, i bianconeri la ritrovano: 4 vittorie su 4 gare. Col picco del 7-0 al Parma e la perla di Tevez che regala un coast to coast da ovazione.

L'INVERNO E' FREDDO E INSIDIOSO. IL CAMPIONATO SI RIAPRE Se il buongiorno si vede dal mattino, allora non è un buongiorno quello che si inaugura con lo 0-0 con la Fiorentina e che continua con l'1-1 contro la Samp e in mezzo mettiamoci pure il pari senza reti in Champions contro l'Atletico e la sconfitta nella Supercoppa col Napoli. La classifica si accorcia in modo inesorabile. La prima del 2015 fa segnare ancora un pari: quello in casa con l'Inter. La Roma è a -1 e il campionato si riapre.

ALLEGRI NON PERDE LA CALMA E FA POKER Nessun timore, la Juve guarda avanti e lo fa infilando 4 vittorie di fila e gol a raffica di cui tre in casa del Napoli espugnato dopo 15 anni e con un capolavoro di Pogba. La Roma non molla, è sempre a -3 e Totti col suo selfie fa il giro del mondo.

A MARZO ANCORA LA ROMA Ancora di fronte ma con una classifica che vede la Juve sempre a +6 sulla Roma. Finisce 1-1, questa volta senza polemiche. Da qui in poi è un crescendo. Allegri infila 6 vittorie consecutive, stende il Borussia Dortmund in Champions, centra il passaggio ai quarti e poi si becca la seconda sconfitta stagionale in campionato, col Parma ultimo e nella bufera societaria.

IL GRAN FINALE La Juve balla da sola, gli avversari non ci sono più da tempo. Il resto della stagione, con aprile che porta i saluti finale al campionato (e anche la batosta nel derby col Torino), è un continuo elogio bianconero, vittora col la Fiorentina compresa e con un Tevez da spavento. L'ultimo atto a Genova, dove con la Sampdoria basterebbe un pareggio. Ma è una Juve ingorda, che non si accontenta come non ha mai fatto negli ultimi quattro anni. E allora arriva un'altra vittoria firmata da Arturo Vidal. E' scudetto! Si sprecano parole e opinioni. Intanto Allegri e compagnia godono per la semifinale di Champions e mettono nel mirino anche la Coppa Italia. Più Maxi di così, questa Juve non poteva essere.



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X