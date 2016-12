Juve, l'abbraccio dei tifosi a Leini

3 maggio 2015

Grande entusiasmo a Leini, al rientro della Juve dalla trionfale trasferta di Genova. La squadra bianconera è arrivata in hotel a tarda sera per la cena post-partita e ad accoglierla ha trovato i tifosi più impazienti. Tutti desiderosi di abbracciare i loro beniamini, a partire da Buffon e mister Allegri, due dei grandi protagonisti insieme a Tevez della cavalcata scudetto. Insomma, un anticipo di festa in attesa della grande sfida col Real.