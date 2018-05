Tennis, Internazionali d'Italia: Djokovic e Goffin senza problemi

14 maggio 2018

Grande spettacolo al Foro Italico oggi per il primo turno, con qualche sorpresa ma soprattutto conferme tra i big protagonisti del torneo. Su tutte quella di Novak Djokovic: il serbo, numero 18 del mondo, in due set (6-1, 6-3) è riuscito ad avere la meglio dell'ucraino Alexandr Dolgopolov (numero 54). Avanza al secondo turno anche Kei Nishikori, giapponese numero 24 del ranking che ha dovuto sudare per avere la meglio di Feliciano Lopez, spagnolo che ha ceduto in due set (7-6, 6-4) ma in quasi due ore di partita. Sul velluto, invece, David Goffin (numero 10 del mondo) che in poco più di un'ora si è sbarazzato di Leonardo Mayer (numero 42) con un secco due a zero (6-1, 6-2). Con qualche piccola sofferenza in più si è qualificato per il secondo turno anche lo spagnolo Pablo Carreno Busta (numero 11): un'ora e 39 minuti di partita contro lo statunitense Jared Donaldson (numero 55) per vincere il primo set 6-4, farsi riprendere perdendo il secondo 6-3 per poi chiudere con un secco 6-0 il match.



Tra le donne avanza Petra Martic (battuta 2-0 la Tsurenko) come Johanna Konta che in due set ha avuto la meglio della Rybarikova (6-4, 6-3). Fuori a sorpresa la spagnola Carla Suarez Navarro, numero 23 delle classifica Wta, eliminata in due set (6-1, 6-2) dalla croata Donna Vekic (6-1, 6-2). Avanza in scioltezza la giapponese Naomi Osaka, numero 21 del mondo che ha fatto fuori in due set (6-0, 6-3) la Azarenka. Bene anche la statunitense Madison Keys (numero 14) che ha battuto 2-0 la russa Anastasia Pavlyuchenkova (6-4, 6-1).