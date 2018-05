Tennis, Internazionali d'Italia: avanzano Cecchinato, Berrettini e Fognini

14 maggio 2018

Fabio Fognini passa in scioltezza, il numero 21 del mondo al Foro Italico non ha lasciato scampo al malcapitato avversario Gael Monfils, numero 39 del ranking battuto in appena 52' di partita con un secco 6-3, 6-1. Grande prestazione anche quella di Marco Cecchinato, numero 73 della classific Atp. Il palermitano ha superato il primo turno avendo la meglio dell'uruguaiano Pablo Cuevas (numero 71). Dopo un primo set in tono minore e perso 6-2, il siciliano ha combattuto strappando secondo e terzo parziale rispettivamente 7-5 e 6-4 chiudendo la contesa in 2 ore e 11 minuti di gioco. Al secondo turno lo attende David Goffin numero 10 del ranking. Avanza al secondo turno anche un super Matteo Berrettini: numero 103 del mondo, il tennista romano classe 1996 ha avuto la meglio del più quotato Francis Tiafoe (statunitense numero 63) con un secco 2-0 (6-3, 7-6) in un'ora e 38 minuti di gioco. Per Berrettini al secondo turno ci sarà la sfida con il tedesco Alexander Zverev. Per quanto riguarda il tabellone femminile, Camilla Rosatello (numero 270 delle classifiche Wta) ha ceduto in due set 6-1 6-2 all'estone Kaia Kanepi (numero 59). Un match praticamente mai in bilico e durato appena un'ora e 19 minuti. Stesso destino per un'altra italiana, ossia Francesca Schiavone (attualmente numero 271 del ranking) che costretta alla sconfitta da Dominika Cibulkova (numero 34) in un match maratona durato 2 ore e 42 minuti in tre set (6-1, 6-7, 6-2).