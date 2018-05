Pre-quali Internazionali: Sonego e Rosatello nel main draw

10 maggio 2018

Ultimi dettagli per definire il main draw degli Internazionali BNL d'Italia 2018. Le pre-qualificazioni sono infatti terminate con la vittoria di Lorenzo Sonego nel singolare maschile e di Camilla Rosatello nel singolare femminile. I due azzurri completano il quadro delle wild card italiane per il tabellone principale (Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego per gli uomini e Sara Errani, Roberta Vinci, Francesca Schiavone e Camilla Rosatello per le donne).