Nadal a TGCOM24: "A Roma per tornare numero 1"

16 maggio 2018

Dopo la sconfitta contro Thiem a Madrid, Rafa Nadal vuole subito riscattarsi agli Internazionali d'Italia. "Sono a Roma per tornare il numero uno del mondo", ha spiegato a TGCOM24 lo spagnolo. "Non è una gara con Federer - ha proseguito -. Lui ha la sua carriera, io la mia". "Non penso a vendicarmi con Dominic a Roma, anche se mi piacerebbe giocare ancora con lui ai quarti al Foro Italico", ha aggiunto.