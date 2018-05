Juve, la festa bianconera invade Torino

19 maggio 2018

Dopo la vittoria col Verona e l'omaggio dello Stadium per l'ultima apparizione di Gigi Buffon, il popolo bianconero si è riversato per le strade di Torino a festeggiare il settimo scudetto di fila e la quarta Coppa Italia consecutiva della Juve. Un tripudio di cori, bandiere, tricolori e applausi ha accompagnato i Campioni d'Italia 2017/2018, che hanno sfilato per la città a bordo di un pullman aperto mandando in estasi migliaia di tifosi.