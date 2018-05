Internazionali, Sonego da applausi: "Erano tre anni che ci provavo"

14 maggio 2018

"Dopo il primo set nel quale non mi sono espresso al meglio ho trovato le soluzioni che davano più fastidio al mio avversario, e ho giocato meglio grazie anche alla fantastica atmosfera che c'è qui a Roma, prendendo sempre più forza ed energia", ha proseguito l'azzurro, che ha eliminato a sorpresa il numero 27 del ranking. "Nel 2016, dopo aver passato le pre-qualificazioni, avevo perso nel primo turno le tabellone, in tre set contro Sousa - ha continuato Sonego -. Ma ho lavorato tanto negli ultimi due anni e sentivo di avere l'esperienza e il gioco di cui avevo bisogno, e in campo stavolta mi sono sentito meglio".



Consapevolezza, rabbia e freddezza. Un mix che sul Centrale gli ha consentito di guadagnarsi il secondo turno davanti al suo pubblico. "Sono cambiato tanto mentalmente, sono più consapevole di me e più convinto a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi e continuare a migliorare", ha aggiunto. E ora sotto con Peter Gojowczyk: "Non penso a chi devo incontrare, è già bellissimo essere nel secondo turno di un torneo come questo, so che il livello di qualità e di esperienza di qualsiasi mio avversario è comunque superiore al mio. Perciò penso solo a divertirmi e a lottare contro tutti".