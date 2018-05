Internazionali d'Italia 2018, pre-quali: le finali

10 maggio 2018

Al vincitore del torneo maschile di singolare andrà la wild card per il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia. Le pre-qualificazioni assegneranno anche altre quattro wild card per le qualificazioni in calendario sabato 12 e domenica 13 maggio.Anche la vincitrice del torneo femminile di pre-qualificazione entrerà direttamente nel tabellone principale. E anche in questo caso le pre-qualificazioni assegneranno altre quattro wild card per le qualificazioni: una alla giocatrice battuta in finale, due alle giocatrici sconfitte in semifinale. L’ultima se la giocheranno le quattro giocatrici eliminate nei quarti.Per quanto riguarda infine il doppio alla coppia di vincitori del tabellone maschile e a quella vincitrice del tabellone femminile saranno assegnate le wild card per il main draw. Sabato 5 e domenica 6 maggio l’ingresso al Foro Italico sarà libero, mentre da lunedì 7 a giovedì 10 il biglietto d’ingresso costerà 3 euro.

