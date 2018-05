Internazionali d'Italia 2018: Nadal contro tutti

3 maggio 2018

L'edizione numero 75 degli Internazionali BNL d'Italia si presenta con tanti big nella entry list . Dal numero uno del mondo Nadal a Fognini , passando per Djokovic e le stelle della Next Gen, tra cui spicca il campione in carica Alexander Zverev . Per gli amanti del tennis c'è solo l'imbarazzo della scelta. Rafa sarà l'uomo da battere, ma saranno in tanti a rendergli la vita difficile nella splendida cornice del Foro Italico.

Come da tradizione, sulla terra rossa di Roma si affronteranno i più forti del circuito. Il torneo ha un campo di partecipazione composto da 42 dei primi 44 giocatori del ranking maschile. Uniche assenze quelle dello svizzero Roger Federer, che per il secondo anno di fila ha deciso di saltare per intero la stagione sulla terra, e del britannico Andy Murray, che da poco ha ripreso ad allenarsi dopo l'intervento all'anca. Ma veniamo ai nomi più importanti della entry list. Nell'elenco spiccano la stella Next Gen e campione in carica Alexander Zverev, l'austriaco Dominic Thiem, semifinalista nel 2017, l'argentino Juan Martin Del Potro, ma anche il serbo Novak Djokovic, finalista nelle ultime due edizioni e vincitore nel 2008, 2011, 2014 e 2015 e tanti altri a caccia di scalpi importanti come Chung, Kyrgios, Coric e Rublev.



Per quanto riguarda gli azzurri, l'unico ammesso di diritto al tabellone principale è Fabio Fognini, vincitore a inizio marzo a San Paolo del suo sesto titolo Atp. Il ligure è numero 19 del mondo e cerca l'impresa davanti al suo pubblico. Per quanto riguarda gli altri italiani, invece, al Foro Italico Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Matteo Berrettini potranno usufruire di una wild card. Esattamente come Sara Errani e Roberta Vinci, alla sua ultima apparizione agli Internazionali prima del ritiro.



ENTRY-LIST MASCHILE 2018