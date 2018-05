Internazionali d'Italia 2018, il programma

4 maggio 2018

Le partite dei tabelloni principali saranno divise in due sessioni, una mattutina e una serale. Sulla Next Gen Arena, sullo Stadio Nicola Pietrangeli e sui campi secondari si parte alle 11, sul Campo Centrale invece si inizia a giocare alle 12. Sempre sul Centrale è prevista poi una sessione serale con inizio alle ore 19.30: in campo un incontro maschile e uno femminile.



Sulla Next Gen Arena il programma prevede una "long session" (cinque match al giorno a partire dalle ore 11.00) che offrirà un menù lunghissimo e di prim'ordine. Semifinali e finali si giocheranno sul Centrale.



Lo stadio Pietrangeli sarà aperto a tutti i possessori del biglietto ground. Ogni giorno in calendario sono previste quattro partite (due singolari femminili e due maschili) con la possibilità di aggiungere un quinto match a seconda di come si sviluppa la giornata.



Allenamenti

In totale il Foro Italico dispone di 14 court in terra, di cui 8 per gli incontri di singolare e doppio e gli altri 6 per gli allenamenti, sempre più un’attrattiva per il grande pubblico. L’orario degli allenamenti sarà disponibile sui maxi schermi del Foro e sul sito ufficiale del torneo.