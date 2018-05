Internazionali d'Italia 2018, Fognini guida la carica azzurra

4 maggio 2018

Il tabellone degli Internazionali d'Italia non è ancora completo, ma si può già cominciare a fare una prima istantanea degli italiani che giocheranno la 75.ma edizione del torneo al Foro Italico. Per gli azzurri quest'anno la classifica è impietosa e l'unico ad aver ottenuto l'accesso diretto è Fabio Fognini, attualmente numero 19 del ranking Atp.

In aiuto ai tennisti nostrani è però intervenuta la Fit, che ha assegnato tre wild card per il tabellone maschile e due per quello femminile. Tra gli uomini gli inviti sono andati a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Matteo Berrettini, giovane romano voglioso di confrontarsi con i big nella sua città. Per quanto riguarda invece le donne, le wild card sono andate a Sara Errani e Roberta Vinci, all'ultima apparizione al Foro Italico prima del ritiro. Altri nomi poi potranno venire fuori dalle pre-qualificazioni, che la Federazione ha deciso di portare avanti anche in questa edizione, e dalle qualificazioni, a cui prenderà parte sicuramente Camila Giorgi.