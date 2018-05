Internazionali d'Italia 2018, Federer e Murray i grandi assenti

5 maggio 2018

Il grande tennis fa tappa in Italia. Agli Internazionali 2018 big tutti presenti, tranne due: Federer e Murray . Due assenze illustri, ma largamente annunciate. Reduce da alcune deludenti prestazioni sui campi di Indian Wells e Miami, Roger ha deciso di saltare completamente tutta la parentesi sulla terra rossa , dosando le forze in vista di Wimbledon e della seconda metà della stagione sulle superfici veloci. Per Re Roger, al secondo forfait di fila sui campi del Foro, la Città Eterna resta dunque tabù. Lo svizzero non è infatti ancora riuscito a vestire i panni dell'imperatore a Roma, perdendo tutte le quattro finali disputate.

Discorso diverso invece per Murray. Lo scozzese è alle prese con il recupero dopo l'operazione di gennaio all'anca destra in Australia e da tempo si sapeva che non avrebbe giocato a Roma, dove ha vinto nel 2016. Fermo dall'ultimo torneo di Wimbledon, Andy spera di ripartire proprio dai Championships per dimenticare i guai fisici e tornare a preoccuparsi solo del suo gioco. L'intervento è riuscito, ma per tornare a certi livelli serve tempo e il britannico ha deciso di concentrare le forze in vista del rientro sull'amata erba.