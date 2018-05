Internazionali 2018, Thiem teme Fognini

15 maggio 2018

"Agli Internazionali non sai mai cosa aspettarti da Fabio - ha aggiunto -. Qui gioca sempre bene, l’anno scorso ha eliminato Murray, e quindi penso che sia il posto peggiore dove affrontarlo". A Madrid però Thiem ha già battuto il numero uno della terra rossa, Rafa Nadal: "La scorsa settimana ho guadagnato molta fiducia, ho giocato un torneo davvero molto buono". "Ho migliorato il mio tennis, e come ho giocato contro Nadal la settimana scorsa è come avevo immaginato di dover fare - ha proseguito -. Ora come ora non ci riesco però in ogni match, e questo è il mio obiettivo finale".



Del resto il 6-0 del Roland Garros contro Rafa dell'anno scorso brucia ancora: "Quella dell’anno scorso a Parigi, per me era la seconda semifinale di fila lì, per lui forse la numero 40, e giocare una partita così al Roland Garros è davvero speciale. E anche nuova, per me. Non ho avuto la mia giornata migliore, ed è semplice: se ti capita contro di lui, vai a casa". "E comunque Madrid e Roma sono più veloci, come campi rispetto a Montecarlo e Parigi…", ha concluso.