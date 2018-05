Internazionali 2018: Shapovalov è super, Sharapova lotta e passa

15 maggio 2018

I RISULTATI DEL TABELLONE FEMMINILE

Avanza in scioltezza al secondo turno la Kasatkina (numero 13 Wta) che ha battuto 2-0 (6-0, 6-4) la Tomljanovic. La sorpresa arriva con il successo della Sakkari (numero 42 al mondo) che è riuscita ad avere la meglio in tre set (6-2, 4-6, 6-3) di Kiki Bertens (numero 15) che viene così eliminata. Vittoria senza troppi problemi per Angelique Kerber (numero 12) contro la Diyas con un secco 2-0 (6-2, 7-6). Al secondo turno avanza la bella Maria Sharapova, attualmente numero 40 delle classifiche Wta, che in due ore e 31 minuti ha superato 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) l'australiana e più quotata Ashleigh Barty, numero 18 del mondo. Per raggiungere gli ottavi di finale, invece, poco più di un'ora ha impegnato Elina Svitolina, numero 4 del mondo, per sbarazzarsi della Martic 2-0 (6-1, 6-2). In serata Jelena Ostapenko, numero 6 del mondo, ha battuto in due set Shuai Zhang (6-2, 7-5) e si è qualificata per gli ottavi di finale.