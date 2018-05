Internazionali 2018, qualificazioni: avanti Baldi e Giorgi

12 maggio 2018

Pochi sorrisi azzurri nelle qualificazioni degli Internazionali d'Italia 2018 . Al Foro Italico nel tabellone maschile sono subito usciti Fabbiano , Pellegrino , Caruana e Caruso . Avanza invece Filippo Baldi . Per quanto riguarda le donne, in corsa per un posto nel tabellone principale rimane soltanto Camila Giorgi : fuori Di Sarra, Trevisan, Chiesa e Grymalska .

Giornata complicata, dunque, per gli italiani impegnati nelle qualificazioni. Thomas Fabbiano si è arreso al serbo Viktor Troicki col punteggio di 7-5 6-3, mentre Andrea Pellegrino è stato travolto da Mischa Zverev (6-1 6-2). Gara difficile anche per Liam Caruana, steso 6-2 6-0 dal francese Julien Benneteau. Esce sconfitto dalle quali anche Salvatore Caruso, che ha lottato fino al terzo set con Frances Tiafoe, perdendo col punteggio di 3-6 7-5 6-4. Al termine di una battaglia durata oltre tre ore, Filippo Baldi ha invece battuto Marton Fucsovics col punteggio di 7-6 (4) 6-7 (5) 7-5 e nel match decisivo per approdare al main draw dovrà vedersela con Garcia-Lopez.



Nel tabellone femminile Federica Di Sarra è stata battuta dalla slovena Polona Hercog 6-3 6-3, Martina Trevisan ha avuto la peggio con l'olimpionica portoricana Monica Puig 6-2 7-5 e Anastasia Grymalska ha ceduto alla kazaka Zarina Diyas 6-4 7-6(4). Tutto facile invece per Giorgi nel derby con la Chiesa (6-2 6-3). Camila ora dovrà vedersela con Danielle Collins per aggiudicarsi un posto nel main draw.