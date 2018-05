Internazionali 2018, Nole si aggrappa al pubblico di Roma

15 maggio 2018

Visto il momento di forma precario però Djokovic vuol restare con i piedi per terra e vivere gli Internazionali come un passaggio per tornare ai suoi livelli. "Parigi è dove voglio giocare il mio miglior tennis diciamo che è l’obiettivo maggiore di questa parte della stagione, e sento che negli ultimi tornei il mio gioco sta andando nella giusta direzione - ha spiegato -. Non ho vinto tante partite e i risultati non sono soddisfacenti né per me né per quelli che mi seguono. Perché ho avuto standard molto alti per tanti anni. Ma questa è la realtà e devo accettarla". "Non sono al livello che desideravo, ma sia Madrid che questo primo match sono stati incoraggianti - ha aggiunto -. Spero di continuare così". "Questo è un gioco mentale, io ho sempre alzato l'asticella, perché sono abituato a chiedere sempre molto a me stesso, su qualsiasi superficie, mi aspetto di vincere - ha aggiunto -. Non è un segreto". "Ma nello stesso tempo devo imparare dagli ultimi dodici mesi: per via degli infortuni e dell'operazione ho dovuto pensare al mio gioco e ai risultati ed avvicinarmi ai tornei in un modo un po' differente - ha proseguito Nole -. Voglio sempre vincere ogni partita ma devo anche capire qual è il livello del mio gioco e accettare la realtà e il processo fino al livello di gioco che voglio raggiungere". Poi un messaggio speciale ai tifosi del Foro: "Sento che ogni giorno faccio un passo avanti. E qui dove ho sempre fatto bene e mi incoraggiano sempre tanto, posso sperare di avere una buona settimana". "Non sono ancora al 100% ma mi sento meglio, in campo. Mi sono fatto tante domande, ho fatto dei cambiamenti, mi sono chiesto chi volevo vicino, se avevo bisogno di qualcosa, se volevo qualcuno accanto a tempo pieno, su che cosa volevo lavorare, se volevo cambiare racchetta - ha concluso -. Ma i cambiamenti sono positivi quando sei concentrato sui miglioramenti. Vediamo dove mi portano".