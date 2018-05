Internazionali 2018, Nadal ringrazia la pioggia: "L'interruzione mi ha aiutato"

20 maggio 2018

Soddisfatto e sincero. Nadal si gode l'ottavo successo a Roma e ringrazia il meteo. "Ho vinto grazie a pochi punti decisivi, con Zverev è stato un match molto difficile ", ha spiegato Rafa. " L'interruzione per pioggia? Mi ha aiutato - ha aggiunto -. Ero in difficoltà perché il campo aveva cambiato velocità". "Ho vinto qui la prima volta nel 2005, è uno dei ricordi più belli della mia carriera - ha proseguito -. Avere questa coppa nelle mie mani tanti anni dopo è speciale".

"Voglio fare i complimenti a Sascha, perché sta giocando una grande stagione - ha continuato Rafa -. Per me il torneo di Roma è uno degli eventi più belli del mondo, senza dubbio. Grazie al pubblico, ci rivediamo il prossimo anno".



Già, l'anno prossimo. Quando Zverev proverà a prendersi la rivincita con Nadal. Il tedesco, che nei cinque confronti col mancino di Manacor non l'ha mai spuntata, riconosce i meriti dell'avversario. "Voglio fare i complimenti a Rafa, è uno straordinario campione e lo ha dimostrato anche oggi, è il più grande di tutti i tempi sulla terra - ha dichiarato Sascha -. Ha giocato un tennis solido, quindi congratulazioni per la vittoria". "Sono arrivato vicino a rivincere qui a Roma e ho perso da Rafa, ci può stare", ha concluso il tedesco.