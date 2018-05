Internazionali 2018, Nadal è pronto: "Qui per vincere"

13 maggio 2018

La sconfitta a Madrid contro Thiem ha caricato ulteriormente Rafa Nadal per Roma. "Sono qui soltanto per fare del mio meglio e per provare a vincere - ha spiegato lo spagnolo -. Per me non esistono tornei di preparazione al Roland Garros". "Non sento la pressione di dover difendere i punti di Parigi - ha aggiunto -. Mi interessa solo stare bene e poter giocare". "La sconfitta con Thiem? Lavoro per evitare che succeda di nuovo", ha proseguito.